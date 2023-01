POL-HX: Zeugen nach Unfallflucht in Merlsheim gesucht

Beverungen (ots) - Vermutlich in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar 2023 versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Beverungen, Am Hakel, bei der Minigolfanlage zu sprengen. Vermutlich durch ein Luft-Gasgemisch wurde der Zigarettenautomat stark beschädigt. Es entstand eine Schaden von mehr 1000,- Euro. Die Täter erlangten weder Zigaretten noch Bargeld. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet ...

mehr