Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach erneutem Tankstelleneinbruch

Heinsberg-Karken (ots)

Am frühen Freitagmorgen (23. Dezember) drangen zwei unbekannte Täter gegen 03.20 Uhr an der Roermonder Straße gewaltsam in eine Tankstelle ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Tabakwaren in unbekannter Menge. Sie wurden bei ihrer anschließenden Flucht beobachtet. Beide Täter waren dunkel bekleidet und trugen Kapuzen. Ein Täter flüchtete mit einem PKW Kombi über die Roermonder Straße und anschließend weiter über die Straße Werlofeld in unbekannte Richtung. Der zweite Täter trat den Rückzug zu Fuß durch angrenzende Gärten in ebenfalls unbekannte Richtung an. Wer hat zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Das Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg nimmt Informationen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden. https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell