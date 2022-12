POL-HS: Einbruch in Kiosk

Heinsberg-Kirchhoven (ots) - Am Mittwoch (21. Dezember) drangen Einbrecher zwischen 09.45 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam in ein Haus an der Waldfeuchter Straße ein und entwendeten hieraus Bargeld sowie ein Portmonee mit persönlichen Ausweispapieren und Bankkarten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

