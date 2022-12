POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Geilenkirchen-Gillrath (ots) - Am Montagmorgen (19. Dezember) befuhr ein 64-Jähriger gegen 07.35 Uhr mit seinem PKW die Sittarder Straße aus Richtung Geilenkirchen-Bauchem kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 56. Dort bog er nach rechts auf die Auffahrt zur Bundesstraße 56 in Fahrtrichtung Aldenhoven ab. An der Gabelung der Auffahrt kam es dann zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Kleinwagen. Das ...

