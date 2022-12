Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW nach Unfallflucht gesucht

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am Montagmorgen (19. Dezember) befuhr ein 64-Jähriger gegen 07.35 Uhr mit seinem PKW die Sittarder Straße aus Richtung Geilenkirchen-Bauchem kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 56. Dort bog er nach rechts auf die Auffahrt zur Bundesstraße 56 in Fahrtrichtung Aldenhoven ab. An der Gabelung der Auffahrt kam es dann zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Kleinwagen. Das beteiligte Fahrzeug fuhr ohne anzuhalten weiter auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Aldenhoven. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen oder braunen Kleinwagen handeln. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Hinweise können Sie alternativ auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

