POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Nachdem sie die Außenkameras eines Gebäudes in der Carl-Diem-Straße mit Farbe besprüht hatten, gelangten Unbekannte gewaltsam in den Gebäudekeller. Dort stahlen sie mehrere Kabel. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag (19. Dezember), 16 Uhr, und Dienstagmorgen (20. Dezember), 09.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr