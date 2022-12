POL-HS: KFZ-Anhänger entwendet

Heinsberg-Schafhausen (ots) - Vermutlich in der Nacht von Montag (19. Dezember), 17.30 Uhr, auf Dienstag (20. Dezember), 10 Uhr, gelangten Diebe auf einem Grundstück an der Kuhlertstraße in einen Schuppen und entwendeten hieraus ein hochwertiges Mountainbike. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

