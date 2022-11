Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Anhänger gestohlen

Wiehl (ots)

Von einem Parkplatz an der Fritz-Kotz-Straße haben Unbekannte zwischen 16 Uhr am Freitag (11. November) und 11 Uhr am Sonntag einen PKW-Anhänger gestohlen. An dem mit einer blauen Plane geschlossenen Anhänger war das Kennzeichen GM-KR 695 angebracht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell