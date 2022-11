Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad fordert eine verletzte Person

Marienheide (ots)

Am 13.11.2022, um 14:55 Uhr, befuhr eine 26jährige Gummersbacherin mit ihrem Seat die Wegescheider Straße in Marienheide. In der Ortslage Hütte beabsichtigte sie zunächst, nach rechts, auf die Leppestraße abzubiegen. Plötzlich änderte sie ihr Vorhaben und fuhr geradeaus in Richtung Dorfstraße. Zu dieser Zeit befuhr eine von rechts kommende, 54jährige Kradfahrerin aus Ratingen, die bevorrechtige Leppestraße in Richtung Lindlar. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei die Motorradfahrerin mit ihrer BMW-Maschine zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Die Fahrbahn der Leppestraße wurde durch die Feuerwehr wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt und blieb für die Zeit der Unfallaufnahme, bis etwa 16:00 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

