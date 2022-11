Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Radevormwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B229 in Höhe der Ortschaft Linde in Radevormwald haben sich am Sonntagmorgen (13.11) ein 68-jähriger Kradfahrer aus Hagen und ein 72- jähriger E- Bike Fahrer aus Radevormwald schwere Verletzungen zugezogen. Der Kradfahrer war um 09:50 Uhr auf der B229 aus Halver in Fahrtrichtung Radevormwald unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang Linde kam es im Bereich einer Querungshilfe zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber und der Kradfahrer mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide zogen sich schwere Verletzungen zu. Die B229 ist momentan noch für die Zeit der Unfallaufnahme bis 13:00 Uhr gesperrt.

