POL-GM: Handtasche entrissen und geflüchtet

Lindlar (ots) - In der Sülztalstraße in Lindlar-Hartegasse haben Unbekannte am Samstag (12. November) Reifen an fünf Fahrzeugen zerstochen. Im Tatzeitraum zwischen 15 Uhr und 20 Uhr zerstachen die Täter zwei Reifen eines VW Transporter. An einem Ford-Transit, zwei Opel und einem Audi beschädigten die Unbekannten jeweils einen Reifen. Zwei Fahrzeuge parkten auf einem Schotterparkplatz an der Sülztalstraße, die ...

