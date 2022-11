Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zigarettendieb flüchtet

Olpe (ots)

Ein Ladendiebstahl hat sich am Mittwoch(2. November) gegen 17:15 Uhr in einem Supermarkt auf der Martinstraße ereignet. Dabei beobachtete eine Mitarbeiterin, wie ein junger Mann durch den Eingang den Laden verließ. In der Hand hielt er mehrere Tabakboxen, die er nicht bezahlt hatte. Als die Angestellte ihn ansprach, flüchtete er. Zeugen versuchten noch, dem Unbekannten zu folgen. Der Täter ließ in Höhe der Stadthalle seine Beute fallen. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, jedoch konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen folgendermaßen:

- Aussehen: südländisches Erscheinungsbild, schwarze, kurze Haare, dunkler Vollbart - Statur: schlank - Größe: 180 bis 185cm - Alter: ca. 25 Jahre - Bekleidung: schwarz-weiße Jacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell