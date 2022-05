Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch im Stadtteil Nahne

Osnabrück (ots)

Zwischen 20 Uhr und 22:45 Uhr drangen Unbekannte am Freitag in ein Wohnhaus am Schäferskamp ein. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Diverse Zimmer wurden durchwühlt. Es wurden u. a. Barmittel und Zigaretten entwendet. Wer Hinweise zu der Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder 0541/327-2115.

