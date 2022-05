Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Radfahrerin angefahren - schwarzer SUV beging Unfallflucht

Melle (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 10:40 Uhr, befuhr eine 18-jährige Frau aus Melle den Radweg der Riemsloher Straße in Richtung Melle. Ein zunächst in die gleiche Richtung fahrender SUV bog nach rechts in die Einmündung Landwehrweg ab. Dabei missachtete der Pkw die Bevorrechtigung der geradeaus fahrenden Frau und erfasste ihr Pedelec. Die junge Frau erlitt eine leichte Verletzung am Knie, der schwarze Pkw setzte seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Die 18-Jährige erstatte Strafanzeige bei der Polizei und begab sich in ärztliche Behandlung. Zum Unfallzeitpunkt soll sich der Verkehr auf der Riemsloher Straße gestaut haben, daher erhoffen sich die Ermittler der Polizei Zeugenhinweise. Wer Hinweise zu dem Unfall oder dem beteiligten SUV in schwarzer Farbe geben kann, meldet sich bitte unter 05422/920600.

