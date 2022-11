Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Notarzteinsatzfahrzeugs

Olpe (ots)

Am 02.11.2022 um 15:19 Uhr ereignete sich auf der B 55 im Bereich der Ortslage Olpe ein schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Der 38-jährige Fahrer eines Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF / Pkw)fuhr die Bundesstraße talwärts in Rtg. Ronnewinkel und geriet in Höhe der Überführung der Hatzenbergstr. aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem Kleintransporter eines 47-jährigen Mannes. Dieser wurde in der Folge in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Olpe geborgen werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde per RTW einem Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer des NEF und sein 38-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Das NEF befand sich nicht auf einer Einsatzfahrt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Kleintransporterfahrers wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus dem Oberbergischen Kreis zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen dauern derzeit noch an, weitere Nachfragen können erst wieder zur Geschäftszeit beantwortet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell