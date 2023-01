POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Georgsdorf (ots) - Gestern gegen 21.40 Uhr kam es in Georgsdorf in der Straße Torfabfuhrweg zu einem Brand. Dabei ging vermutlich durch Brandstiftung ein Heuhaufen auf einem Feld in Flammen auf. Die Feuerwehren Georgsdorf und Veldhausen waren mit insgesamt 28 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in ...

mehr