Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei kontrolliert Verkehr

Am Freitag nahm die Polizei in Heidenheim Raser, Poser und Tuner ins Visier.

Ulm (ots)

Fahrzeuge, die unerlaubt technisch verändert wurden, erhöhen die Gefahr von Unfällen. Außerdem verursachen sie oft großen Lärm. Die Polizei führt deshalb für die Sicherheit und Gesundheit Aller regelmäßig Kontrollen durch.

In der Zeit von 17 Uhr bis 24 Uhr führten speziell geschulte Beamte der Polizei Heidenheim und Ulm zusammen mit Sachverständigen im Innenstadtgebiet Heidenheim gezielte Kontrollen nach auffälligen Fahrzeugen durch. Insgesamt wurden dabei 47 Fahrzeuge und 61 Personen kontrolliert.

18 der kontrollierten Fahrzeuge wiesen so erhebliche Mängel oder Veränderungen auf, dass keine Betriebserlaubnis mehr bestand. Zweien davon musste die Polizei noch am Kontrollort die Weiterfahrt untersagen. Die Fahrzeughalter sehen Bußgeldverfahren entgegen. Strafbar ist das, wenn beispielsweise nicht erlaubte Umbauten am Auto durchgeführt wurden. Zudem wurden 15 Mängelberichte gefertigt.

In der Clichystraße konnte die Polizei ein Rennen zwischen zwei Fahrzeugführern beobachtet werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des illegalen Straßenrennens gegen die beiden Fahrer leiteten die Beamten ein.

Neben den Fahrzeugen wurden auch die Fahrer kontrolliert. Die Polizei stellte fest, dass drei Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln fuhren. Die Personen sehen nun Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie Fahrverboten entgegen.

Hinweis der Polizei:

Melden Sie sich bei der Polizei, wenn Sie auffällige Fahrzeuge sehen oder Verkehrsteilnehmer feststellen, die auffällig fahren. Übernehmen Sie Verantwortung, indem Sie unter 0731-188-0 bei der Polizei anrufen oder schreiben Sie eine Mail an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de. Merken Sie sich, wann und wo Sie etwas festgestellt haben und notieren Sie sich das Kennzeichen, die Farbe und den Typ des Fahrzeugs. Beschreiben Sie das Verhalten, dass Sie festgestellt haben.

++++

Moritz Bux / Andrea Wagner, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731/100-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell