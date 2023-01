POL-WOB: Werkhalle aufgebrochen - Einbrecher stehlen Kupferkabel

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Stobenstraße 13.01.2023, 03.30 Uhr bis 05.50 Uhr Unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags in das Hallenbad in der Stobenstraße in Helmstedt ein und entwendeten Bargeld. Am Freitagmorgen bemerkte ein Hallenbad-Mitarbeiter den Einbruch und verständigte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter die Hintertür des Gebäudes auf, ...

