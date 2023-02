Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Drei verletzte Personen bei schweren Unfall

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 7.00 Uhr ist es auf der Kreisstraße 5502 zwischen Bochingen und Altoberndorf zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem nach derzeitigen Stand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen zwei Autofahrer und ein Mitfahrer leicht verletzt worden sind. Ein 57-jähriger Fahrer eines Ford Kuga war auf der K 5502 aus Richtung Altoberndorf kommend in Richtung Bochingen unterwegs. Hierbei gelangte er kurz vor der Einmündung zum Schotterwerk auf die linke Fahrspur und prallte dort teilüberlappend frontal mit einem 21 Jahre alten Fahrer eines Mercedes Sprinter der Bundeswehr zusammen, der auf der K 5502 in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 29 Jahre alter Beifahrer im Sprinter eingeklemmt. Die hinzugerufenen Kameraden der Feuerwehr Bochingen konnten den Verletzten aus dem verunfallten Wagen retten. Rettungswagen brachten nach einer medizinischen Erstversorgung die drei Verletzten in Kliniken. Bei dem 29-jährigen Mitfahrer gingen die Rettungskräfte zunächst von schweren Verletzungen aus. Bei den folgenden Untersuchungen im Krankenhaus bestätigte sich dies glücklicherweise nicht. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Straße für mehrere Stunden vollständig von der Polizei und der Straßenmeisterei Rottweil gesperrt werden. Abschlepper kümmerten sich um die vollkommen demolierten Wagen. Die am Sprinter und am Ford entstandenen Schäden schätzt die Polizei auf etwa je 20.000 Euro.

