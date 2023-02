Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung vor einer Bäckerei in der Max-Stromeyer-Straße - Polizei sucht weiteren Geschädigten (23.02.2023)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist es vor einer Bäckerei in der Max-Stromeyer-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Dabei haben drei junge Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren auf einen bislang unbekannten jungen Mann eingeschlagen und am Boden liegend auf ihn eingetreten. Nachdem mehrere junge Männer einer anderen Gruppe zur Hilfe eilten, ging ein 20-Jähriger aus der Angreifergruppe mit einer Flasche auf sie los. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der verletzte Unbekannte. Zu ihm ist der Polizei folgendes bekannt: er habe sich "Alpha" genannt, stamme möglicherweise aus Neuguinea und hat dunkle Haare mit sogenannten Dreadlocks. Bekleidet war er mit einem schwarzen Mantel mit weißen Streifen an den Schultern und einer schwarzen Hose. Die Polizei bittet den unbekannten Mann sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

