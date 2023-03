Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 19.03.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - versuchter Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Freitagvormittag auf Samstagabend gelangten bisher unbekannte Täter auf unbekannte Weise in einen blauen Pkw Opel Mokka X und durchwühlten diesen vermutlich nach brauchbaren Gegenständen. Entwendet wurde letztendlich wohl nichts. Zur Tatzeit stand der Pkw in Aurich in der Bürgermeister-Schwiening-Straße. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Samstagnachmittag führte ein 56-jähriger aus Aurich stammender Mann eine Probefahrt mit seinem Kleinkraftrad durch. Bereits nach wenigen Metern kam er mit diesem ins Schleudern und stürzte. Hierbei schlug er mit dem Kopf auf den Pflasterbelag auf und verletzte sich schwer, da er bei der Probefahrt keinen Helm trug. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Westerstede geflogen werden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine Presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Hinte - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen hat sich in der Nacht zu Sonntag gegen 01:30 Uhr in Hinte (Ortsdurchfahrt Groß-Midlum), auf der dortigen Landesstraße ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 20-jähriger Mann aus der Krummhörn mit seinem Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug landete im Straßengraben und prallte dort gegen einen Baum. Während der Kraftfahrzeugführer leicht verletzt wurde, erlitt sein 21-jähriger Mitfahrer (ebenfalls aus der Krummhörn) vermutlich schwere Verletzungen. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde Alkoholeinfluss bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der beschädigte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Leerhafe - Diebstahl aus Unfallfahrzeug

In der Zeit vom 11.03.2023 - 18.03.2023 entwendeten derzeit unbekannte Täter ein Autoradio, sowie die Lichtschaltung aus einem Unfallfahrzeug der Marke Volkswagen. Das Unfallfahrzeug war im Tatzeitraum nach einem Abschleppvorgang im rückwärtigen Bereich eines Kraftfahrzeugbetriebes an der Hauptstraße in der Ortschaft Leerhafe abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund und der Telefonnummer 04462 9110 zu melden.

Wittmund - Kraftfahrzeuge beschädigt

In der Nacht zu Sonnabend wurden im Stadtgebiet von Wittmund mehrere Fahrzeuge vorsätzlich beschädigt. In der Berliner Straße wurde der Lack von einem Pkw eines Anwohners zerkratzt. Zudem wurden in der Straße "Am Schützenplatz" bei insgesamt drei Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen kann ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Tatorten ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

- keine Presserelevanten Ereignisse

