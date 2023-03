Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 18.03.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Pkw

Am Freitag wird auf einem Parkplatz an der Eschener Allee in Aurich im Zeitraum von 17:30 Uhr bis ca. 23:00 Uhr die Scheibe der Fahrertür an einem Pkw VW Golf eingeschlagen. Anschließend wird aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche samt Geldbeutel entwendet. Zeugen, welche Hinweise zum Hergang oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitagnachmittag wurde eine Funkstreifenbesatzung im Rahmen der Streifenfahrt an der Esenser Straße in Aurich auf einen 67 Jahre alten Mann aus Aurich aufmerksam, der den Radweg entlang der Esenser Straße mit einem E-Scooter befuhr. Dabei konnte festgestellt werden, dass das angebrachte Versicherungszeichen seine Gültigkeit verloren hatte. Durch eine weitere Funkstreifenbesatzung konnte am Schoolpad in Aurich im weiteren Verlauf des Nachmittages ein 22-jähriger Mann aus Aurich festgestellt werden, der den Schoolpad mit einem E-Scooter befuhr, an dem kein Versicherungszeichen angebracht war. Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Bei E-Scooter handelt es sich um Fahrzeuge nach der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung. Diese dürfen auf öffentliche Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn sie unter anderem mit einer gültigen Versicherungsplakette ausgestattet sind.

Aurich - Trunkenheit im Straßenverkehr

Im Rahmen einer Streifenfahrt am Freitagabend gegen 19:00 Uhr an der Esenser Straße in Aurich wurde ein Pkw Audi angehalten und kontrolliert. Bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer aus Aurich konnte Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,6 g/Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Aurich - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr touchiert ein Pkw VW Polo auf dem Extumer Weg in Aurich beim Vorbeifahren einen Omnibus. Dadurch kommt es zum leichten Sachschaden. Der männliche Fahrzeugführer begibt sich anschließend zur Fahrzeugführerin des Omnibuses und es kommt zu einem Streitgespräch. Anschließend verlässt der Mann unerlaubt die Unfallörtlichkeit ohne Angaben zu seinen Personalien, seinem Fahrzeug und seiner Beteiligung zu ermöglichen. Zeugen, welche die Kollision beobachtet haben und Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941-6060 zu melden.

Sonstiges

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Ladendiebstahl und anschließende Körperverletzung Am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr hielt sich eine 35-jährige Frau aus Norden in einem Verbrauchermarkt in der Gewerbestraße in Norden auf. Dort entnahm sie aus einem Regal eine Packung Maiswaffeln und verzerrte davon Teile. Im Anschluss wurde die geöffnete Packung zurück ins Regal gelegt. Dieses wurde von einer 23-jährigen Mitarbeiterin des Geschäftes beobachtet. Nach einer Ansprache begaben sich beide Frauen in eine Büroräumlichkeit, um dort auf die Polizei zu warten. In dem Büro kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Frauen, bei der die 23-jährige Mitarbeiterin im Gesicht verletzt wurde. Die 35-jährige Frau wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - PKW bei Zusammenstoß mit Traktor erheblich beschädigt n Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann aus Norden mit einem PKW auf dem Kolkbrücker Weg in Lütetsburg in Richtung Küstenbahnstraße. Beim Einfahren auf die Küstenbahnstraße stieß er mit einem Traktor zusammen, welcher die Küstenbahnstraße in Richtung Hage befuhr. Sowohl der PKW-Fahrer als auch der 25-jährige Traktor-Fahrer aus Hagermarsch blieben glücklicherweise unverletzt. Der PKW wurde jedoch ganz erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Küstenbahnstraße musste während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung zeitweise gesperrt werden.

Sonstiges

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Trunkenheit im Verkehr In der Nacht zu Sonnabend führte eine Polizeistreife der Polizei Wittmund eine Verkehrskontrolle in der Bismarckstraße in 26409 Wittmund durch. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 63-jährige Fahrzeugführer aus Wittmund unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Aufgrund der Feststellungen wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unfallflucht

In der Nacht zu Sonnabend gegen 04:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer in einem Rangiervorgang den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 59-jährigen aus Nordrhein-Westfalen. Der Pkw des Geschädigten parkte in der Straße Im Gastfeld in 26427 Werdum. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund (Tel.: 04462-9110) zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Einbruch in Gartencontainer In der Zeit vom 10.03.2023 - 17.03.2023 wurde durch derzeit unbekannte Täter ein Schloss von einem Gerätecontainer in der Straße Pumphusen im Küstenort Carolinensiel aufgebrochen. Aus dem Gerätecontainer wurde eine hochwertige rote Motorsense der Marke: Honda entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund (Tel.: 04462-9110) zu melden.

Sonstiges

