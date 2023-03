Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto war nicht versichert

Westerholt - Mit Auto kollidiert und geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auto war nicht versichert

Einen 33-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag in Wittmund-Asel gestoppt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet in ein Strafverfahren.

Westerholt - Auto touchiert und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer ist am Donnerstag auf einem Parkplatz in Westerholt mit einem Fahrzeug kollidiert und anschließend geflüchtet. Beschädigt wurde ein schwarzer Audi A4. Zu dem Unfall kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Auricher Straße, vermutlich gegen 15 Uhr. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell