Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gunningen/ Lkr. Tuttlingen) Auffahrunfall auf der Schuraer Straße- insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden

Gunningen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Schuraer Straße ist am Mittwochnachmittag ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstanden. Ein 28-jähriger VW Caddy-Fahrer war auf der Schuraer Straße in Richtung Ortsmitte aus Schura herkommend unterwegs. Als kurz vor einer Hofeinfahrt der Verkehr vor ihm staute, reagierte der Mann zu spät und fuhr auf einen vor ihm stehenden Skoda Octavia eines 34-Jährigen auf. Diesen schob er noch auf einen davorstehenden Seat Leon, an dessen Steuer eine 29-jähriger Mann saß. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst holte diesen an der Unfallstelle ab.

