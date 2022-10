Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Missachtung der roten Ampel führt zu Unfall und Streckensperrung

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17:30 Uhr auf der Schwetzinger Straße zwischen Schwetzingen und Ketsch zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Opel-Fahrerin fuhr auf der K 4250 in Fahrtrichtung Ketsch und missachtete vermutlich eine rote Ampel und kollidierte mit einer bevorrechtigten 56-jährigen VW-Fahrerin, die auf der L 599 in Fahrtrichtung Schwetzingen unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Die beiden unfallbeschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Die L 599 in Fahrtrichtung Schwetzingen sowie die K 4250 in Richtung L 599 mussten während der Unfallaufnahme vor Ort gesperrt werden. Der Verkehr wurde aus Fahrtrichtung Schwetzingen über die L 599 abgeleitet werden.

