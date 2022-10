POL-MA: Ketsch: Scheibe an Cabrio eingeschlagen und Verdeck aufgeschlitzt - Zeugen gesucht!

Mannheim-Schönau (ots) - Am Donnerstagabend zwischen 19:15 Uhr und 19:45 Uhr kam es in der Kattowitzer Zeile, in Höhe der dortigen Straßenbahnhaltestelle, zu einem Streitgespräch zwischen zwei Männern, das im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten mündete. Im Rahmen dessen wurde ein 27 Jahre alter Mann durch ...

mehr