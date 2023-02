POL-NE: Diebstähle aus Pkws in Neuss-Grimlinghausen

Neuss (ots) - Am Donnerstag (16.02.), gegen 11:45 Uhr, klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Stadt bei einer lebensälteren Frau an der Erlenstraße. Mit der Geschichte, dass er aufgrund von Baustellen in der Nähe den Leitungsdruck überprüfen müsse, erschlich er sich Zutritt zum Haus der Seniorin. Er ließ sich von ihr den Keller zeigen. In diesem befand sich auch ein Tresor. Unter dem Vorwand, er müsse das ...

