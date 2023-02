POL-MA: Mannheim: Gebäudebrand in Hafenstraße - PM Nr. 5

Hockenheim (ots) - Am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Mercedes vor dem Haupteingang eines Discounters in der Lußheimer Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich trotz eines deutlich sichtbaren Schadens. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die ...

