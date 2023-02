Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gans schön gefährlich

Heidelberg (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden durch Verkehrsteilnehmer eine Schar Gänse auf der B37 Höhe Iqbal-Ufer / Schurmanstraße gemeldet. Etwa 40-50 Vögel überquerten zu Fuß, in einer Seelenruhe, die Straße nach Lust und Laune, um auf den Wiesen der jeweiligen Straßenseite zu grasen. Die entsandte Streife versuchte zu zweit die Schar renitenter Vögel über die Straße zum nahegelegenen Neckar zu bewegen, was den Beamten nur mit mäßigem Erfolg gelang. Durch das Hinzuziehen einer weiteren Polizeistreife und unter Androhung unmittelbaren Zwangs, konnten die gefiederten "Verkehrsgefährder" zum sicheren Wasser begleitet werden. Bereits einige Stunden zuvor, waren Beamte an selber Örtlichkeit eingesetzt, um die Gänseschar von der Straße zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell