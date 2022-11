POL-HI: Verkehrskontrollen und Einbruchsprävention im Bereich Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots) - Sarstedt - Heisede (TK) In der Zeit vom 20.11.2022, 14.30 Uhr, bis 21.11.2022, 06.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter den Fahrkartenautomaten an der Haltestelle Langer Kamp in Heisede aufzubrechen. Sie gelangten dabei nicht an das Geld in dem Automaten, verursachten aber Sachschaden in Höhe von ca. 16000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen ...

