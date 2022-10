Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Anhaltezeichen missachtet und geflüchtet

Euskirchen (ots)

Am Freitag gegen 14.20 Uhr fiel einem Streifenteam der Euskirchener Polizei ein Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen besetzt mit zwei Personen auf. Die Anhaltezeichen missachtend flüchtete das Gefährt über den Keltenring in die Erftstraße in Richtung Erft. An der dortigen Baustelle endete die Fahrt. Sie ließen das Zweirad fallen und beide Personen liefen zu Fuß weiter in Richtung Erftaue. Der 43 jährige Fahrer aus Euskirchen konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden, während der Sozius unerkannt flüchten konnte. Als Grund für die Flucht gab er an, dass sein Beifahrer ihn dazu aufgefordert habe. Er räumte ein, Drogen konsumiert zu haben. Nach einer Blutprobe konnte er die Polizeiwache verlassen. Jetzt erwartet ihn ein Verfahren wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell