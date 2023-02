Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei erhält an Altweiber Kenntnis von drei Wohnungseinbrüchen

Neuss / Korschenbroich / Kaarst (ots)

In der Abendstunden des Altweiberdonnerstags (17.02.) ereigneten sich nach ersten Erkenntnissen zwei Wohnungseinbrüche.

Auf der Furtherhofstraße in Neuss nutzten Unbekannte offenbar die einstündige Abwesenheit des Wohnungsinhabers, um eine Balkontür aufzuhebeln und so in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. In Inneren durchwühlten sie in der Zeit von 20:20 Uhr bis 21:15 Uhr die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Das gleiche Schicksal traf Bewohner einer Doppelhaushälfte auf der Sperberstraße in Kaarst. Hier verschafften sich Unbekannte in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:45 Uhr Zutritt zum Haus. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie ein Wohnzimmerfenster auf und durchwühlten im Anschluss die Räume. Ob die Einbrecher Diebesgut erlangten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Auf der Donatusstraße in Korschenbroich wurde aus einem Einfamilienhaus nach ersten Erkenntnissen Schmuck entwendet. Die Eigentümer verließen das Haus bereits am Mittwoch, den 01. Februar. Am Donnerstag (16.02.) stellten sie dann gegen 13:50 Uhr fest, dass offensichtlich ein Kellerfenster aufgebrochen wurde und die Unbekannten sich so Zugang zum Haus verschafften.

In allen Fällen ermittelt das Kriminalkommissariat 14 in Neuss und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder Tätern geben können, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Haben Sie beim Einbruchschutz insbesondere auch Ihre Fenster im Blick - vor allem, wenn diese leicht erreichbar sind. Ein nicht ausreichend gesichertes Fenster oder die Terrassen- bzw. Balkontür ist mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt.

Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

