POL-PDLU: PKW überschlägt sich

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Verlängerung der Iggelheimer Straße in Speyer ein Verkehrsunfall bei dem die Verursacherin leicht verletzt wurde. Die 19-jährige Fahrerin eines Citroen befuhr die Landstraße von Iggelheim nach Speyer und kam auf gerader Strecke aus unbekannten Gründen zunächst auf die Gegenspur und fuhr dann in den rechten Grünstreifen. Hier überschlug sich das Fahrzeug. Die Fahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach ersten Ermittlungen war kein weiterer Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt.

Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

