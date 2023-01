Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall in der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 21.01.2023, ereignete sich gegen 10:40 Uhr in der Bruchwiesenstraße, auf Höhe der dortigen Autowaschstraße, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, welche die Bruchwiesenstraße in Fahrtrichtung Maudach befuhren. Im Bereich der Autowaschstraße beabsichtigte einer der beiden Fahrzeugführer, ein 52-jähriger Mann aus Ludwigshafen, mit seinem roten Mercedes-Benz GLE auf ein linksseitig gelegenes Grundstück einzufahren. Im Rahmen dieses Manövers kollidierte das Fahrzeug des Mannes mit einem schwarzen VW Polo, an dessen Steuer ein 18-jähriger Mann saß. Beide Fahrzeuge kamen nach der Kollision der Gegenfahrbahn zum Stehen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

