POL-PDLU: Speyer -Carsurfing

Speyer (ots) - In der Nacht zum Freitag haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Gaststätte im Eichenweg einzubrechen. Allerdings schafften sie es nur in den Vorraum der Gaststätte. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Speyer unter 06232/1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Pressestelle ...

