Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: In nur fünf Minuten - Diebe brechen Auto auf und stehlen Handtasche vom Beifahrersitz

Dormagen (ots)

Eine Handtasche erbeuteten Ganoven am Donnerstagnachmittag (16.02.), in der Zeit von 15:45 bis 15:50 Uhr, am Chrysanthemenweg in Dormagen.

Die Besitzerin hatte ihren schwarzen Kleinwagen mit der Handtasche auf dem Beifahrersitz nur für fünf Minuten abgestellt. Die Diebe hatten in der Zeit ein Seitenfenster des Peugeots 108 eingeschlagen und sich mit der Tasche unbemerkt aus dem Staub gemacht.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Nur kurz das Auto verlassen, um zu tanken oder etwas einzukaufen, schon ist das Fenster eingeschlagen und die Handtasche oder das Portemonnaie sind weg. Für Diebe ist es ein leichtes, an im Auto gelagerte Wertgegenstände zu gelangen. Zum Ärger über den Diebstahl kommen zudem noch die notwendigen Reparaturen auf den Besitzer zu.

Deswegen rät die Polizei: Einbruch vermeiden! Ihr Auto ist kein Tresor!

