POL-NE: Vorläufige Bilanz der Polizei zum Altweiberdonnerstag im Rhein-Kreis Neuss

Dormagen (ots) - Am Mittwoch (15.02.) befuhr in Dormagen eine 85-jährige Seniorin mit ihrem Fahrrad die Marie-Schlei-Straße in Fahrtrichtung Neusser Straße. Als die lebensältere Dame rechts in die Bismarckstraße einbiegen wollte, verlor sie ihr Gleichgewicht und stürzte vom Fahrrad. Die Dormagenerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen aufgenommen. ...

