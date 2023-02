Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebstahl scheitert

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (15.02.), gegen 13:35 Uhr, wollte ein 67-Jähriger eine Bank in Meerbusch an der Straße "Am Kapellengraben" aufsuchen, als er von einer ihm unbekannten Frau angesprochen wurde. Die Frau, die kein Deutsch sprach, schien den Namen der Straße wissen zu wollen. Der Senior schrieb den Namen auf einen Zettel, woraufhin sich die Unbekannte überschwänglich bedankte und auch nach seinen Handgelenken griff. Da der 67-Jährige sofort bemerkte, dass sie sich dabei an seiner Armbanduhr zu schaffen machte, zog er seine Hände zurück und forderte sie auf, dies zu unterlassen.

Die Frau entfernte sich anschließend in Richtung Strümper Taverne. Sie soll circa 165 bis 170 Zentimeter groß gewesen und von korpulenter Statur gewesen sein. Ihre dunklen Haare soll sie zu einem Zopf gebunden getragen haben. Bekleidet war sie unter anderem mit einem schwarzen, knielangen Steppmantel und schwarzen Stiefeln.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 23 sucht nun Zeugen. Wer die Unbekannte gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell