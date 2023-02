POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Mercedes Sprinter

Dormagen (ots) - Am Mittwoch (15.02.) erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren beschädigten Gräbern auf dem Friedhof an der Mathias-Giesen-Straße in Dormagen. Die Tatzeit lässt sich vermutlich auf den Zeitraum zwischen Samstag (11.02.), etwa 11 Uhr, bis Sonntag (12.02.), etwa 12 Uhr, eingrenzen. Insgesamt meldeten Zeugen 14 Gräber, die Beschädigungen aufwiesen. ...

