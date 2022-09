Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Noch unbekannte Täter sind am Samstagnacht in ein Hotel in Pforzheim eingedrungen.

Die Einbrecher gelangten durch das manipulieren eines Fensters im Zeitraum zwischen Mitternacht und 07:20 Uhr in die Küche des in der Heinrich-Wieland-Allee befindlichen Hotels. Dort durchwühlten sie mehrere Schubladen und erbeuteten Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Danach flüchteten sie unerkannt.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben, sich unter 07231 3211 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell