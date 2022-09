POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zwei alkoholisierte Pkw-Fahrer fast zeitgleich festgestellt

Horb am Neckar (ots) - Bei einem Unfall am Freitagmittag bei Horb am Neckar hat ein Lastwagen die Leitplanke durchbrochen und ist einen Abhang hinuntergerutscht. Der 32-jährige Fahrer wurde dabei verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 32-Jährige mit seinem Lkw, auf dem sich eine mit einem Minibagger beladene Mulde befand, gegen 13 Uhr auf der ...

mehr