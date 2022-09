Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Lastwagen durchbricht Leitplanke - Fahrer verletzt

Horb am Neckar (ots)

Bei einem Unfall am Freitagmittag bei Horb am Neckar hat ein Lastwagen die Leitplanke durchbrochen und ist einen Abhang hinuntergerutscht. Der 32-jährige Fahrer wurde dabei verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 32-Jährige mit seinem Lkw, auf dem sich eine mit einem Minibagger beladene Mulde befand, gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 4708 bergabwärts von Bildechingen in Richtung Mühlen unterwegs, als er kurz vor Mühlen in eine 180-Grad-Kurve einfuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Lastwagenfahrer in der Kurve jedoch geradeaus, infolgedessen er zunächst die Leitplanke durchbrach. Danach rutsche das Fahrzeug mehrere Meter einen Abhang hinunter, kippte um und prallte letztlich gegen einen Baum. Der 32-Jährige wurde durch den Unfall den bisherigen Informationen zufolge leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Bergung des Lkw war die Hinzuziehung einer Fachfirma mit zwei Autokränen erforderlich. Die Kreisstraße ist derzeit noch komplett gesperrt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Neben den Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst waren beziehungsweise sind auch die Freiwilligen Feuerwehren Horb und Mühlen sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell