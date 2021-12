Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 25-jährigen Belgier auf der Bundesautobahn A 52 bei Elmpt

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am späten Mittwochabend, 22. Dezember 2021 um 23:10 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 25-jährigen Belgier. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel gesucht wurde. Hiernach hat der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1040 EUR zu bezahlen oder eine 40-täige Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Der Belgier wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann am Donnerstagmorgen zum Haftantritt in das Gefängnis in Moers-Kapellen gebracht.

