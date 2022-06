LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Engelsbach/Schönau vor dem Walde (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen, gegen 06.00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Ford die L2147 in Richtung Schönau vor dem Walde. In einer Linkskurve kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kam anschließend mit dem Ford in einem Graben auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der 20-Jährige sowie fünf weitere Insassen werden dabei nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro. ...

