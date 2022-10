Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw

Suhl (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 25.10.2022, 16.30 Uhr bis zum 26.06.2022, 06.00 Uhr, einen Pkw Toyota Corolla mit SHL-Kennzeichen, welcher ordnungsgemäß in Suhl, Rimbachstraße geparkt war. Am Pkw wurde das Kennzeichen vorn und der Stoßfänger vorn mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter Suhl, 03681/369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell