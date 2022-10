Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Geschäft

Suhl (ots)

Am 28.10.2022 gegen 15.00 Uhr entwendete eine 32-Jährige Frau aus einem Bekleidungsgeschäft im Steinweg-Center, Bekleidung im Wert von 12 Euro. Die Frau begab sich mit der Bekleidung in eine Umkleidekabine und entfernte von der Ware die Etiketten. Danach verstaute sie das Diebesgut in ihre Tasche und verlässt das Geschäft. Sie wurde im Anschluß durch eine Verkäuferin und Personal des Sicherheitsdienstes angesprochen. Die Polizei wurde hinzugezogen und das Diebesgut wieder an den Markt ausgehändigt. Bei der Durchsuchung der Tasche wurden weitere neuwertige Gegenstände aufgefunden, die die Frau nicht belegen konnte. Diese wurden sichergestellt. Seitens des Marktes wurde Anzeige erstattet und ein Hausverbot ausgesprochen.

