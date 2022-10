LPI-SHL: Nochmal Glück gehabt

Schweina (ots) - Unbekannte warfen ein Fenster einer Schweinaer Fleischerei ein und gelangten so ins Objekt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Scheinbar unverrichteter Dinge verließen die Unbekannten den Tatort anschließend ohne Beute. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Freitag (28.10.2022) zwischen 23:00 Uhr und 00:10 Uhr. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Salzunger Polizei (03695 551-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

