Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Geschäft

Suhl (ots)

Am 28.10.2022 gegen 14.10 Uhr entwendete ein 20-Jähriger Mann, in einem Suhler Bekleidungsgeschäft im Steinweg-Center Bekleidung im Wert von 30 Euro. Die Waren verstaute er in seinem Rucksack und versuchte das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Der Mann wurde vom Sicherheitsdient beobachtet und nach dem Kassenbereich angesprochen. Die Polizei wurde hinzugezogen und der Rucksack durchsucht. Dabei wurden weitere Bekleidung und Lebensmittel aus einem anderen Geschäft aufgefunden, die ebenfalls nicht bezahlt waren. Die Waren wurden sichergestellt und es wurde Anzeige durch die Märkte erstattet und ein Hausverbot ausgesprochen.

