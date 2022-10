Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Suhl (ots)

In der Zeit vom 23.10.2022, 14.00 Uhr bis zum 28.10.2022, 13.30 Uhr, wurde in Suhl, Dr. Hermann Engel Straße, ein dort geparkter Pkw VW Caddy mit EF-Kennzeichen, durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren. Der Pkw wurde im Heckbereich an Kotflügel und Stoßfänger hinten links beschädigt. Es entstand Sachsschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter Suhl 03681/369-0 entgegen.

