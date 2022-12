Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Straßenbahn muss wegen Fußgängerin Vollbremsung durchführen: Säugling und 83-Jährige verletzt; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Donnerstagabend musste der Fahrer einer Straßenbahn nach seinen Angaben am Ständeplatz in Kassel wegen einer unbekannten Fußgängerin, die unvermittelt auf die Gleise getreten war, eine Vollbremsung durchführen. Dadurch konnte er zwar einen Zusammenstoß verhindern, allerdings stürzten durch die abrupte Bremsung mehrere der ca. 60 Fahrgäste in der Straßenbahn. Zwei Insassen, ein nur wenige Tage alter Säugling und eine 83-jährige Frau, wurden hierbei verletzt und mussten von Rettungskräften in Kasseler Krankenhäuser gebracht werden. Beide sollen nach bisherigem Sachstand glücklicherweise nicht schwerer verletzt worden sein. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf die mutmaßliche Verursacherin. Bei ihr soll es sich um eine 14 bis 16 Jahre alte und ca. 1,65 Meter große Jugendliche mit blonden Haaren gehandelt haben, die eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose und weiße Sneaker getragen haben soll.

Wie der Straßenbahnfahrer den aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte schilderte, war er mit dem Schienenfahrzeug gegen 17:55 Uhr vom Scheidemannplatz kommend in Richtung Fünffensterstraße unterwegs. Kurz vor der Haltestelle Wilhelmsstraße/Stadtmuseum sei plötzlich von rechts die Fußgängerin auf die Gleise getreten, woraufhin er sofort eine Vollbremsung durchführte, um die Jugendliche nicht zu erfassen. Der erst wenige Tage alte Junge aus Kassel erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schock, weshalb er von Rettungskräften im Beisein seiner Mutter in eine Klinik gebracht und zur Überwachung aufgenommen wurde. Die gestürzte 83-Jährige aus Kassel brachte ein Rettungswagen mit Prellungen, Schürfwunden und Verdacht auf eine Armfraktur ebenfalls in ein Krankenhaus. Von der jungen Fußgängerin, die in unbekannte Richtung davongegangen war, fehlte anschließend jede Spur.

Da bei Eintreffen der Polizeistreife nahezu alle Fahrgäste die Straßenbahn bereits verlassen hatten, ist nicht bekannt, ob sich darunter auch Zeugen des Unfalls befanden. Die Ermittler der Kasseler Polizei bitten daher Zeugen, die den Unfallhergang von der Tram aus oder an der Haltestelle Wilhelmsstraße/Stadtmuseum beobachtet haben und Hinweise auf die mutmaßliche Verursacherin geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell